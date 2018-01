Région : les conventions avec les CFA renouvelées… pour un an

Les 41 CFA de la région Centre-Val de Loire ont renouvelé, mercredi 10 janvier, leur convention avec le Conseil régional. Dans le contexte de préparation de la réforme de l’apprentissage – et des tensions qui l’accompagnent – François Bonneau président de Région a signé pour un an au lieu de cinq habituellement.

Il s’était effondré à partir de 2008, suivant la courbe de l’économie : l’apprentissage reprend de la vigueur en France, y compris en région Centre-Val de Loire. 42 Centres de formations pour apprentis concentrant quelques 18.800 apprentis, dans 139 sites pour 809 formations proposées, le tout pour un budget 414,493 M€ entre 2013 et 2016. Mais une ombre au tableau : le projet de loi sur l’apprentissage est actuellement sur le bureau de la ministre du travail Muriel Pénicaud, et nul ne sait encore si, comme elles le souhaitent, les branches professionnelles vont reprendre en main la formation des apprentis ou si les régions vont demeurer pilotes en la matière.

À la pointe du combat, dans l’ombre directe du président de l’ARF (Assemblée des régions de France) Hervé Morin, François Bonneau le président de Centre-Val de Loire reste très attentif à ce qui se discute actuellement à Paris. « L’IUMM est toujours sur une position de privatisation. Côté ministre nous avons une écoute plus attentive sur l’offre de rénovation que nous proposons » assure-t-il. Sera-ce suffisant pour éviter que les régions ne soient reléguées aux tâches matérielles liées aux formations des apprentis sans en piloter le volant formation ? Réponse au printemps…

À la rentrée 2018, 32 nouvelles formations soit 384 places sont prévues dans les CFA de la région, et l’ouverture d’un CFA secteur Agro-alimentaire est programmée. Le siège sera dans le Loiret mais les plateaux techniques seront mobiles. De plus, 28 places d’apprentissage dans le supérieur vont être proposées à l’INSA de Blois. 25 M€ sont budgétés pour la restructuration du CFA de Blois, sur 28 M€ que coûte le projet. On n’ose à peine imaginer ce qui se passerait si la future loi privait les régions de la compétence apprentissage… Se retireraient-elles des projets d’investissements tels que celui-ci ? « Non mais il faudrait bien regarder les compensations financières. Nous ne voulons pas être réduits aux charges logistiques liées à l’apprentissage », prévient le président de région.

F.Sabourin.