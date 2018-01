Le million pour Chambord !

On le sentait venir, cette fois-ci c’est fait : le château de Chambord a reçu en 2017 plus d’un million de visiteurs. Au prix d’une savante addition : 916.888 visiteurs dans le château (+25,92 % par rapport à 2016 avec 728.133 visiteurs). Et 133.186 personnes pour les “activités loisirs”. 1,050 millions au total, donc. L’objectif du million, fixé par Jean d’Haussonville directeur du Domaine national de Chambord depuis 2010 et ses équipes, est donc atteint dès 2017.

L’ouverture, en mars dernier, des jardins à la française, et l’exposition « Georges Pompidou et l’art, une aventure du regard » y sont pour beaucoup, ainsi qu’une météo archi-favorable et ce dès le mois de mai. On se souvient qu’en 2016 juin avait été très humide et le Cosson était sorti de son lit baignant les pieds du château et douchant les envies des touristes de découvrir le fleuron de la Renaissance en Val de Loire.

Prochain objectif : 2019, pour le 500e anniversaire de la première pierre du château, quasiment en même temps que la mort de Léonard de Vinci à Amboise au Clos-Lucé. Stéphane Bern (faut-il encore le répéter ?) sera l’ambassadeur des festivités. On devrait donc en entendre, un peu, parler…