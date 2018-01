“Marin Marais “, opus d’art et d’âme avec La Rêveuse

Invitation à la déambulation aux yeux clos clos. Ce sont de beaux ronds de cordes, de beaux ronds d’allégresse égrenés, caressés et pincés , apaisants et surprenants qui invitent les mélomanes à l’écoute de la grammaire sensible et surprenante de la musique originelles ancienne, celle qui pousse au silence surpris et conquis, ému, de l’auditeur d’à présent. Bref, ici, on revisite, on s’inspire et c’est bien.

Au disque, basse de viole, théorbe, et guitare baroque venus du fond des airs, nous offrent une douce lecture d’harmonie où l’on ne peut que s’abandonner et s’embarquer le cœur heureux et séduit.

Dans ce nouvel opus de La Rêveuse, publié ce 12 janvier 2018, chez Mirare, “Marin Marais pièces de viole” voyage minimaliste empli d’expression et d’intensité, voici une “Gavotte singulière”, ou bien cette” Biscayenne” envoûtante comme effrontée, et ce “Badinage” aux lancinants abandons.

Et puis, voici encore “Le Dodo ou l’amour au berceau”, de Couperin, respiration minimaliste, gracieuse réduction pour théorbe. A n’en pas douter il s’agit là de l’une des beautés de cet opus. Subtile respiration avec “Les Barricades mystérieuses”.

En vérité, dans ce nouveau disque au calme enchanteur, impossible de ne pas enfin succomber à ce ” Jeu du volant”, à ce “Petit badinage”, à cette a nonchalance rêveuse, et , même, infiniment, à ce clavecin si discret aux étincelles affûtées.

Bref, dans ce nouvel opus solaire et langoureux de La rêveuse, on pose ici et là sa joue et son oreille tout contre la langueur prenante, insistante et lumineuse , du doux-obscur.

Voici, de fait, avec Florence Bolton, viole de gambe, et Benjamin Perrot, théorbe, un évident chemin de l’art et de Loire accompli. Par un très bel ensemble de musique ancienne, amateur d’art et amateur d’âmes , installé de belle façon, rayonnante et subtile, à Orléans.

Jean-Dominique Burtin

http://ensemblelareveuse.com/