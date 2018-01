Football Ligue 2 : Bonne rentrée pour La Berrichonne à Valenciennes 1-2

Après avoir eut quelques difficultés passer le cap des 32e de finale de la coupe de France, la semaine dernière (victoire 2-1 à Saint-Malo) La Berrichonne de Châteauroux poursuit sa première série de succès à l’extérieur pour l’année 2018.

Cette fois c’est à Valenciennes que l’équipe de Jean-Luc Vasseur s’est imposée. Après avoir été mené très rapidement dès la 1ere minute sur un but de Masson qui augurait d’une rencontre délicate, les Castelroussins sont revenus à égalité après la pause par un but de Bourillon (53e). c’est dans les arrêts de jeu que Châteauroux a scellé le sort de la rencontre sur une grosse frappe de Sarr (90e +1). Avec ce premier match victorieux de l’année en championnat, la Berri poursuit de la meilleure manière sa course au maintien. Avant de recevoir Lorient mardi soir à Gaston-Petit, la Berrichonne pointe à la 8e place du classement.