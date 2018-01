Valérian Renault, chanson d’encre et de braise

En novembre 2015, Valérian Renault, ex flamme vocale des Vendeurs d’enclumes que l’on retrouve aussi sur la swing musette “Page blanche” en compagnie de Fred Ferrand sur le CD “Passager” de Zurka, auteur compositeur, sort le passionnant opus “Laisse couler” .

Ce CD 11 titres, dont un, “Tes hanches“, sur une musique écrite par un Charles Aznavour séduit, est d’une prenante authenticité.

Ici, on aimera le bel “A l’enfant” consolateur des chagrins des petits qui souffrent à grandir, ou cette “Joueuse” où la voix conjugue l’encre des mots et le murmure de la mélodie.

Avec un grain de souffle doucement déchiré sur les aveux d’amour meurtris, avec de sages et rageuses prières en appelant au non mensonge de vivre, avec une mélancolie suave et inexorable aux volutes musicales minimalistes (“T’es belle”), Valérian Renault ne peut que toucher de vérité.

Parfois dansante, parfois ballade, cette œuvre personnelle et vibrante à l’intime, clame le beau silence d’une solitude qui en appelle avec talent au partage et à l’écoute.

A Olivet, Valérian Renault, voix et guitare, se produira en compagnie du guitariste Pascal Maupeu.

Jean-Dominique Burtin.