Rencontre

avec Fabien Truong qui présentera son livre: Loyautés radicales : L’Islam et les “mauvais garçons” de la nation paru aux éditions La Découverte

Comment des jeunes français en sont-ils arrivés à commettre des attentats de masse à Paris ? C'est l'objet du livre de Fabien Truong, Loyautés radicales. Répondant à l'appel du Cnrs pour contribuer à éclairer ce phénomène, l'auteur est allé à la rencontre de jeunes de la cité de la Grande Borne à Grigny où a vécu le terroriste Amédy Coulibaly afin d'appréhender le divorce progressif entre les « mauvais garçons » de la cité et la société française.

À travers l’étude des parcours chaotiques de six jeunes ayant côtoyé le jihadiste – coupable de l’assassinat de policiers et de la prise d’otages du magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris le 9 janvier 2015 –, cette enquête de terrain tente de démontrer en quoi les modes de vie de ces jeunes délinquants pris dans les déterminismes sociaux de l’échec peuvent engendrer des parcours à la fois criminels et terroristes.

Fabien Truong est sociologue. Après avoir été professeur de sciences économiques en Seine Saint-Denis, il enseigne aujourd’hui la sociologie à l’université de Paris VIII Vincennes. Il a également publié Jeunesses françaises: bac+5 made in banlieue, et Des capuches et des hommes (Buchet Chastel). Il co-dirige la collection “l’envers des faits” à La Découverte.

Cette rencontre sera animée par Christian de Montlibert, sociologue.

Mercredi 17 janvier 18 h

Librairie Les Temps Modernes