Sciences : deux conférences mardi 16 janvier à Orléans et à Bourges

L’association Centre Science propose chaque mois des conférences citoyennes tout public dans la région Centre-Val de Loire, organisées dans le cadre des Mardis de la Science. Pour la nouvelle année, deux conférences sont prévues ce mardi 16 janvier : une à Orléans sur le thème des ondes sismiques, l’autre à Bourges sur la place qu’occupe les lasers dans le monde d’aujourd’hui.

Anne Mangeney, professeure de géoscience et chercheuse à l’Institut de Physique du Globe de Paris présentera au public orléanais comment les ondes sismiques constituent une mine d’informations pour les scientifiques. En effet, ces ondes sont générées par des événements sismiques parfois dangereux, comme les tremblements de terre ou les glissements de terrain. Étudier ces ondes permettraient non seulement de surveiller et prévenir ces risques naturels, mais également de peut-être mieux comprendre les mécanismes de l’activité terrestre ou du changement climatique.

Au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges, Nadjib Semmar, chercheur au laboratoire GREMI (université d’Orléans / CNRS) reviendra sur l’histoire des lasers. Depuis leur invention en 1960, ces derniers comptent d’innombrables applications, aussi bien en médecine, dans les télécommunications, ou encore dans les travaux publics. L’occasion pour le public de découvrir le fonctionnement pas si sorcier de cette technologie qui fait désormais partis de notre quotidien.