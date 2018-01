Orléans Bricy : arrivée de l’Hercules C130J, avec la ministre Florence Parly

La ministre des Armées Florence Parly était à la BA123 d’Orléans-Bricy, lundi 15 janvier au matin, pour l’atterrissage du premier Hercules C130J, trente ans presque jour pour jour après le C130H. Il s’agit de l’un des quatre Hercules C130J commandés par la France, équipement tactique qui viendra compléter l’arrivée des Airbus A400M.

“Le C130J permettra de remonter la disponibilité de nos matériels et l’activité de nos équipages pour renforcer leurs compétences tactiques, améliorer les capacités d’entrainement et de formation. Ce C130J, c’est une promesse, une bouffée d’air pour compenser la lente érosion et le vieillissement des flottes d’ancienne génération qui ont tant servi en opérations, en attendant la pleine montée en puissance de notre parc d’A400M”, a indiqué dans son discours sur le tarmac de la BA123 la ministre.