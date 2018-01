Dansons avec le Roi Soleil !

Avec Le Roi danse !, Marie-Geneviève Massé (Compagnie de Danse l’Éventail) et Patrick Cohën-Akenine (Les Folies françoises) replongent Louis XIV dans son passé méconnu de danseur. Un spectacle « Grand Siècle » donné à la Scène Nationale d’Orléans qui évolue en triptyque sur un accompagnement imaginaire de Couperin. Un régal de musique, de costumes et d’interprétation entre raffinement, splendeur et délicatesse.

Il aimait les arts mais la danse par-dessus tout ! Contraint par la vieillesse, le Roi Soleil ne danse plus : à quoi bon alors organiser un quelconque bal ? C’est donc en écoutant Couperin à la Chapelle Royale de Versailles que le Roi Soleil, empreint de nostalgie, va en appeler à ses souvenirs de jeunesse pour revivre ses grandes heures chorégraphiques, invitant ainsi le public à le suivre dans les froufrous les plus soyeux de la cour.

« Le scénario a été inventé à la demande de Patrick Cohën-Akenine, explique Marie-Geneviève Massé, chorégraphe fondatrice de la Compagnie de Danse L’Éventail. Ce spectacle n’aurait pas pu exister à cette époque : nous fantasmons ici la réunion de deux jeunesses anachroniques ». En effet Louis XIV va arrêter de danser en 1670, deux après la naissance de Couperin en 1668.

2018, l’année Couperin

Associant comme au XVIIe siècle danse-musique et théâtre, « tout a été fait pour que le public voyage », poursuit Patrick Cohën-Akenine, fondateur de l’Ensemble baroque Les Folies françoises qui « pour des questions de moyens et de conforts » joue sans perruques ! Les somptueux costumes d’abord, d’Olivier Bériot fidèle collaborateur de la compagnie de Danse l’Eventail, sont inspirés de l’époque ; la musique ensuite, celle du Grand Couperin « dont on fête cette année les 350 ans. Il fut dès l’âge de 25 ans placé sous la protection de Louis XIV qui le nomma organiste de la Chapelle du Roy. Sa musique des plus raffinées est propre à traduire tous les sentiments et les différents caractères ; il s’en dégage une noble poésie ».

Ainsi, le choix de Marie-Geneviève Massé et de Patrick Cohën-Akenine d’associer Couperin au Roi Soleil donne une création parfaitement réussie autour de trois pièces : 1670, Louis XIV et le ballet de cour avec le roi de Siam (7e concert des Gouts Réunis), 1664, Louis XIV masqué et travesti dans la comédie ballet (Extraits des 8e, 9e et 11e concerts des Goûts Réunis) et 1653, Louis XIV apollinien (3e concert royal) ! D’autant que ce spectacle est aussi une vraie gageure pour les danseurs qui se retrouvent de façon inhabituelle à jouer sur scène entre menuet, sarabande, gigue, gavotte et ballet de cour ! « Nous avons travaillé avec un metteur en scène spécialiste du jeu masqué et les masques ont été faits sur mesure », explique l’une des danseuses Adeline Lerme qui incarne notamment Sganarelle.

L’occasion pour le public, totalement transporté, de découvrir « les facettes méconnues, burlesques, poétiques ou émouvantes du Roi Soleil », souligne Marie-Geneviève Massé, à travers « un Louis XIV qui a réellement dansé en travesti dans des ballets de cour et des comédies ballet, mais aussi en filou ivre, ou en diseuse de bonne aventure ».

Un spectacle à revoir pour ceux qui l’auraient manqué notamment cet été le 20 juillet et le 17 août à Fontevraud « et de toute façon que l’on gardera au répertoire », avertit Patrick Cohën-Akenine.

Estelle Boutheloup