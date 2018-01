Après Chambord, Chaumont-sur-Loire et le Plessis-Sasnières gratuit l’automne prochain

L’opération a, du propre aveu de Nicolas Perruchot, dépassé les espérances et a été un grand succès populaire. Un peu plus de 41.000 Loir-et-Chériens ont profité, de mi-septembre à mi-octobre, de l’entrée gratuite au Domaine national de Chambord.

Nombreux ont été ceux et celles qui demandaient si l’opération serait reconduite, et où. Lors des vœux aux personnalités du département, Nicolas Perruchot a annoncé qu’à l’automne 2018 une pareil disposition sera bien reconduite, au Domaine de Chaumont-sur-Loire et aux jardins du Plessis-Sasnières. Avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile, les habitants de Loir-et-Cher – principaux ambassadeurs de leurs propres sites touristiques – pourront visiter gratuitement ces deux sites patrimoniaux et naturels du département.