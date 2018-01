Saran : le blocage du centre pénitentiaire se poursuit mardi

Suite à l’agression de trois surveillants au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) jeudi 11 janvier dernier, la prison de Saran près d’Orléans participe au mouvement de protestation touchant plusieurs centre pénitentiaires français depuis le week-end dernier.

Il a débuté lundi à 6 heures du matin et continue aujourd’hui mardi 16 janvier. Palettes et pneus ont été entassés devant l’entrée pour empêcher les mouvements, à l’initiative des syndicats de surveillants Ufap-Unsa et FO. Ils revendiquent l’ouverture de centres spécifiques pour détenus radicalisés et le violent climat qui règne dans les prisons françaises actuellement.