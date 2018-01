Notre-Dame-des-Landes : fin du suspense et abandon du projet

A l’issue du conseil des ministres, ce mercredi, le premier ministre a annoncé l’abandon définitif du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). C’est mettre fin à un projet clivant, vieux de cinquante ans et objet de multiples indécisions et reculades. C’est dire au pays, du péron de l’Elysée que ce gouvernement prend des décisions, les assume, fait ce qu’il annoncé et dans les délais qu’il s’était impartis. C’est trancher, montrer ses muscles et le faire savoir.

L’aéroport de Nantes-Atlantique, à Bouguenais, au sud-ouest de Nantes, sera réaménagé et modernisé afin d’assumer l’augmentation du nombre de voyageurs. Les liaisons ferroviaires du grand Ouest avec les hubs internationaux seront améliorées, Nantes et Rennes mises sur le même plan. C’est penser de façon globale l’aménagement du territoire.

Les forces de l’ordre vont mettre en oeuvre l’évacuation des personnes qui occupent illégalement la ZAD “d’ici au printemps prochain” et rétablir la circulation sur les trois routes qui traversent Notre-Dame-des-Lande. S’ils le désirent,les propriétaires traditionnels dont certains ont été expropriés pourront retrouver leurs terres . Certains qui s’y sont établis pourront continuer à cultiver et de baux seront signés. C’est une forme de sagesse et un retour à l’état de droit sur cette zone quoi qu’en disent certains perdants qui avaient fait leur fonds de commerce politique du débat.

Le dossier Notre-Dame-des-Landes, ouvert dans les années 1960, l’aéroport de la discorde, le plus ancien conflit environnemental de France, symbole, pour les défenseurs de l’environnement, des “grands projets inutile « est enterré. Si le mouvement anti-aéroport, dans son ensemble salue la décision comme « une victoire historique » et le respect annoncé de la trève hivernale, il ne faudrait pas que les rassemblements prévus à Nantes et à Rennes tournent à l’affrontement et que les départs de la Zad encadrés par les forces de l’ordre se fassent dans la violence.