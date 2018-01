Rencontre avec les réalisateurs du film Luna Patoli et Gérard Fauchet

L’association Orléans Loiret Palestine organise samedi 14 octobre une soirée autour du film « Femmes palestiniennes en résistance » à la maison des associations d’Orléans. Le documentaire donne la parole à celles dont on parle le moins, qu’on entend peu, et qui pourtant ont un rôle fondamental dans la résistance palestinienne, les femmes. Constitué de témoignages de femmes palestiniennes en Cisjordanie, elles parlent de leur quotidien, leur combat, leur résistance en Palestine occupée et livrent leurs messages et leurs rêves…Avec sincérité et émotion

La projection du documentaire sera suivie d’échanges entre le public et les invités.

Samedi 20 janvier 14 h 30

Maison des associations Salle Erasme Rue Sainte Catherine 45000 Orléans

https://orleansloiretpalestine.net/