Engrillagement de la Sologne : Nicolas Vanier et des élus montent au créneau

Le film de Nicolas Vanier, L’École buissonnière, ne fait pas oublier, pour les Solognots attachés à leur territoire de nature sauvage, qu’il est de plus en plus difficile d’y circuler librement. En cause, depuis de nombreuses années un phénomène qui prend de l’ampleur : la pose de grillages et de clôtures le long des propriétés, le long des routes, faisant de ces enclos des territoires de chasse échappant à toute règlementation, et rendant difficile l’accès piéton sur certains sentiers de randonnée (entre autres problèmes générés par ces grillages).

Mercredi 17 janvier s’est déroulée une réunion de concertation, à l’initiative du réalisateur Nicolas Vanier et du président de région François Bonneau, à laquelle ont également participé la Fédération nationale des Chasseurs, les Fédérations départementales concernées, l’association des Amis des Chemins de Sologne, celle des Chasseurs Promeneurs de Sologne, l’Office nationale de la Chasse et de la Faune sauvage ainsi que Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher et ardant défenseur des valeurs solognotes à toutes occasions…

“L’ensemble des participants à cette réunion a convenu que ce phénomène d’engrillagement entraîne des pratiques de chasse, à l’intérieur d’enceintes closes, contraires aux valeurs portées par les chasseurs. De même, la surpopulation de gibier dans ces « parcs » est porteuse de risques sanitaires croissants pour l’ensemble de la faune de la Sologne. Enfin, l’engrillagement qui se déploie à marche forcée (3.600 km linéaire de grillage sur l’ensemble de la Sologne) condamne l’image, l’attractivité et l’identité de ce magnifique territoire, portant notamment préjudice au développement en Sologne d’un Tourisme de nature et de culture. Tout le monde reconnait la nécessité d’un encadrement législatif et réglementaire face à ce phénomène d’engrillagement qui va en s’accélérant”, indique ce collectif de personnalités, de fédérations et d’associations à l’issue de cette réunion. Plus d’informations très prochainement dans Magcentre.fr.