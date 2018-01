Orléans : l’hôpital annule la cérémonie des vœux

“Le président du conseil de surveillance, le directeur général et la présidente de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier régional d’Orléans ont décidé d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux pour 2018. En effet, les contraintes économiques rencontrées par l’établissement nous ont conduits à adopter et mettre en œuvre un plan de retour à l’équilibre pénible mais nécessaire. De ce fait, il paraît plus pertinent de formuler ces vœux de manière plus solennelle et moins festive”, annoncent laconiquement dans un communiqué Olivier Boyer, directeur général du Centre hospitalier régional d’Orléans (CHR), la présidente de la commission médicale de l’établissement MF Barrault et Olivier Carré, maire d’Orléans et président du conseil de surveillance.

“Toutefois, les vœux à formuler ne manquent pas” ajoutent-ils, ce qui ne manquera probablement pas de faire réagir personnels et syndicats dans le contexte pour le moins tendu du CHR. En effet, en décembre dernier, la direction de l’hôpital a annoncé la suppression de 130 postes d’ici 2020, des postes d’aides-soignants, d’administratifs, d’entretien et de sécurité, dont 75 “dès 2018” (50 postes d’aides-soignantes et 25 dans la logistique ou la logistique). Un mouvement de grève des sages-femmes en novembre avait déjà émaillé les relations avec la direction de l’hôpital, dénonçant la dizaine de suppression de postes depuis le printemps 2017, et plus largement le plan d’économie générant un manque de moyens accompagnant ces suppressions de postes comme la diminution du nombre de lits.

Le CHR accusait un déficit de 15 M€ début 2017, ce sont en tout une cinquantaine de postes qui ont été supprimés l’année dernière, alors que 200 postes avaient été créés à l’ouverture du CHR. On se doute, dès lors, que les petits fours ou la galette des rois lors de la traditionnelle cérémonie des vœux prévue le 18 janvier auraient eu un peu de mal à passer…