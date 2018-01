Châteauroux s’envole vers quatre nouvelles destinations

Une petite révolution est en marche à l’aéroport de Châteauroux-Déols. Quatre liaisons supplémentaires seront prochainement proposées aux voyageurs : Toulouse, Lyon, Biarritz et… Londres.

Rien de tel n’avait encore été proposé à l’aéroport Marcel-Dassault : quatre nouvelles liaisons voyageurs, renouvelées plusieurs fois par semaine, dont trois en fonction toute l’année. Biarritz, Lyon, Toulouse et surtout Londres, la première destination internationale régulière.

L’annonce a été faite mardi 16 janvier dernier, à l’aéroport de Châteauroux-Déols, à l’occasion des vœux pour l’année 2018 de son président Dominique Roullet, également vice-président du Conseil régional en charge de l’aménagement du territoire et du numérique.

Si la première destination sera saisonnière (du 16 juin au 1er septembre, à partir de 79 €) et viendra compléter l’offre estivale composée de Nice et Ajaccio, les trois suivantes seront annuelles. Leur prix d’appel, 49 euros pour toutes les trois, se veut forcément très attractif et les destinations soit pratiques, soit prisées. Lyon permettra d’accéder à un hub, une porte ouverte vers une trentaine de liaisons partout en Europe, tout comme Toulouse, qui y associe l’attrait professionnel pour tout le secteur aéronautique et pharmaceutique. L’Angleterre répond à une forte demande de la population. Les premiers vols à destination de Lyon et Toulouse sont annoncés pour les 26 et 27 mars, alors que Londres débutera fin avril.

Ne pas délaisser les ruraux

La prestation, proposée et assurée par la compagnie IG Avion, s’élèvera à 800.000 €, financée par les villes de Châteauroux (90.000 €) et Bourges (20.000 €), le Conseil régional et l’aéroport assureront le reste à charge. Des demandes de subventions ont été faites auprès des conseils départementaux de l’Indre et du Cher (90.000 €chacun). « Les vols passagers ne rapportent pas, ils nécessitent même une aide aux sièges. Mais, nous avons pris en compte les attentes de nos concitoyens. C’est une décision mûrement réfléchie et nous considérons que c’est fondé et justifié. C’est notre responsabilité de développer l’aéroport”, précisait Dominique Roullet. “Les ruraux nous disent qu’ils ont le sentiment d’être délaissés. Défendre les vols passagers, c’est donc là une marque de respect et de considération ». Châteauroux espère doubler le nombre annuel de voyageurs, soit environ 18.000.

Facilement accessible par l’autoroute A20 pour les Orléanais ou par la RN 151 pour les Berruyers, cette nouvelle offre pourrait bien attirer au-delà des limites du département de l’Indre, d’autant plus que le stationnement sur la zone est gratuit. Châteauroux opère là une percée dans le domaine du transport voyageurs qu’il avait, auparavant, délaissé. Cette nouvelle activité risque peut-être de déplaire à l’aéroport de Tours – Val de Loire, le seul autre aéroport de la région à proposer des vols voyageurs réguliers, également subventionné par les collectivités.

Morgane Thimel.