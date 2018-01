Blois : des vœux, tranquilles

Abondance de biens et d’invités pour la cérémonie des vœux du maire de Blois, Marc Gricourt, jeudi 18 janvier au soir à la Halle aux grains. Comme de coutume désormais, la première moitié du discours fut consacrée à des propos personnels du premier magistrat blésois sur la politique nationale, européenne et internationale.

Puis ce fut le tour de la seconde partie du tandem, le président d’Agglopolys Christophe Degruelle. Celui-ci n’a cependant pas fait d’annonce fracassantes, reprenant une citation du peu contemporain Gaston Defferre : “Nous allons faire une grande politique de petits travaux”. Rien de très croustillant à se mettre sous la dent, hormis des projets déjà en route, ou la fameuse concertation sur la potentielle et ardemment désirée seconde sortie d’autoroute. À l’heure où Châteauroux annonce des vols pour Londres, Lyon, Toulouse et Biarritz en plus de ceux pour Ajaccio et Nice, on sent bien que la position entre deux métropoles (Orléans et Tours) crée toujours un petit complexe d’infériorité localement. Ça n’est pas encore aujourd’hui non plus qu’on évoquera le futur théâtre de Blois, qui bénéficierait aux 43 communes de l’agglo, projet qui (selon nos informations) pourrait être programmé pour la prochaine mandature – si elle a lieu avec la même majorité. Obligatoire aux dires du ministère de la Culture si Blois veut conserver sa scène nationale, actuellement un peu à l’étroit à la Halle aux grains… Bref.

Marc Gricourt a ensuite déroulé les sujets bléso-blésois pour la seconde moitié du propos. Là encore, peu d’annonces à faire tourner les têtes, en dehors – mais c’était attendu – de la dépose du permis de construire (le deuxième) en février prochain par le promoteur JMP Expansion pour la fameuse extension commerciale “Carré Saint-Vincent” au chevet de l’église du même nom. Les fouilles archéologiques sous l’actuel parking ainsi que sous celui de Monsabré vont également avoir lieu cette année. Gare à une brosse à dent époque Renaissance qui serait par malheur découverte sur ce site où cinq siècles d’histoire nous contemplent ! Ça serait un fichu croche-pied au projet phare de la mandature – qui prend du retard – à quelques mois du lancement des festivités du 500e anniversaire de la… Renaissance ! Pour le reste (et même surtout) : bonne année !

