“La Bataille d’Orléans” entre dans son ultime phase

Non, il ne s’agit pas de la bataille que doivent mener les piétons pour traverser le Pont George-V à Orléans sans se faire ramasser par une voiture ou un tramway, mais bien du fameux jeu “Jeanne d’Arc, la Bataille d’Orléans”, imaginé par Dominique Breton et l’illustrateur Vincent Dutrait, édité par l’association H2o.

Subventions d’Orléans-Métropole, du Département et de la Région (1), pré-achats de boîtes de jeu (17.500 €) et financement participatif de 273 contributeurs (11.736 €) ; entreprises et particuliers ont également pris part au projet. Tout concorde pour entrer dans la phase de fabrication.

La modélisation de Jeanne d’Arc a été confiée à la société lyonnaise Big Company (également partenaire), un des leaders mondiaux de la modélisation 3D et créateur des mascottes officielles de la coupe d’Europe de Football et de la coupe du Monde de Handball qui se sont récemment déroulés en France. Eux aussi conquis par l’idée ont voulu prendre part à l’aventure.

(1) Dans l’attente de plus de précisions concernant le montant exact de ces subventions des collectivités. Le Département du Loiret fait savoir, suite à notre demande, qu’il s’agit d’un “partenariat, il n’y a donc pas de montant à communiquer”.