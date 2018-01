Pour ses quarante ans, le domaine du Ciran s’offre un champion !

Créé en 1977, le domaine du Ciran, à Ménestreau en Villette, profite de ses 40 années d’existence pour dynamiser ses activités. Dès février 2018, il accueillera régulièrement Guyaume Vollet pour des cours de trompe de chasse. Mais l’arrivée de ce champion du monde de sa spécialité n’est pas la seule nouveauté.

À 28 ans, Guyaume Vollet peut se targuer d’un beau palmarès. Et d’aucuns se souviendront certainement de l’avoir vu se produire, le 27 novembre dernier, sur la scène de l’émission La France a un incroyable talent pour une prestation exceptionnelle de… trompe de chasse ! Excusez-le du peu, il fut champion international de la spécialité en 2007, et peut même se targuer d’avoir formé beaucoup d’élèves, dont un qui remporta le même titre, à 14 ans !

Depuis l’âge de 8 ans

Cela fait trois ans que Guyaume se consacre à son art à plein temps, après avoir pratiqué pour le plaisir à côté de son travail. Désormais, il donne des cours, fait des prestations dans de nombreuses manifestations françaises et étrangères, et a même fondé en 2014 sa propre école à Saint-Denis-de-l’Hôtel, où il demeure. C’est cette école, nommée Des Trompes et vous, qui participera le 28 février prochain à la journée portes ouvertes du Domaine du Ciran, à Ménestreau-en-Villette, de 9h à 18h, en ouverture des cours qu’il y donnera tous les quinze jours. Des cours qu’il dispense aussi toute l’année, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, au sein de l’association Sologne Blésois (version jazz), et à Chilleurs-aux-Bois.

Guyaume Vollet pratique l’art de la Trompe de chasse depuis l’âge de 8 ans. « Tout petit, j’étais veneur, puis homme de vènerie, et on me voyait toujours avec mon instrument. qui, en fait, est maintenant mon premier amour… ». Au point qu’il se lancera dans les concours, obtiendra son brevet de sonneur classé à 11 ans, gravissant tous les échelons pour obtenir le titre de champion de France et international à 18 ans, à Châteauroux. « En 2009, j’ai créé le groupe des Échos de la jeunesse ». C’est encore, cette année, le plus jeune groupe de sonneurs, la moyenne d’âge variant de 18 à 22 ans… Plusieurs membres sont devenus champions après avoir intégré les Échos De la Jeunesse : Johnatan Héraudet plus jeune champion International de basse à 19 ans, Gustave Cuypers plus jeune champion de France de basse à 14 ans. De plus, le palmarès individuel des sonneurs s’étoffe d’année en année. Il sera encore champion international en 2016, au Hara du Pin, et en 2017, à Lamotte Beuvron.

Jouer pour les 500 ans de la Renaissance ?

Début 2017, aimant progresser et diversifier ses expérience, Guyaume a intégré la célèbre formation du rallye atlantique, cinq fois champion international. « Cela va me permettre d’enrichir mes connaissances, ma pratique, autant en trompe en solo qu’en groupe ». En solo, ou en groupe, soit de une à quinze personnes, c’est aussi le type de prestation qu’il offre toute l’année dans diverses manifestations, en tenue civile ou en traditionnelle…voire en maillot de bain dans une piscine. « Rien n’est trop original pour l’animation de votre évènement… ».

Son rêve aujourd’hui ? « Participer aux prochaines manifestations prévues en 2019 pour célébrer les 500 ans de la Renaissance. Mais là, il va falloir compter avec la concurrence des prestigieuses formations régionale, telle celle de Chambord ».

30.000 visiteurs annuels

L’Association pour la fondation Sologne, propriétaire du Domaine du Ciran, sans conteste, vient là de faire une bonne recrue pour redynamiser ses activités, selon la volonté affichée en 2017. Outre la gestion de ce site de 300 hectares, l’activité du conservatoire de la faune sauvage et la tenue du camping et des gîtes, elle peut se targuer de la visite chaque année de plus de 30.000 visiteurs, dont beaucoup de scolaires, mais sait qu’elle peut faire plus, augmentant les animations, stages et autres ateliers en accord avec ses orientations de découverte et de préservation de la nature. Outre les cours de trompe de chasse dispensés par Guyaume Vollet, elle n’oubliera pas les courses d’orientation en famille, la grande chasse aux œufs de Pâques, mais aussi des expositions de vieux métiers ou des stages de photo animalière (mai, juin, septembre) et des expositions de ces images (août et septembre), pour ne citer que cela.

Jean-Luc Bouland.