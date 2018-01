Rien “n’auxerre” de courir. Nouvelle déconvenue orléanaise à La Source

Dans une composition classique en défense, mais avec le retour de « capitaine Ziani » et surtout les grands débuts de Le Tallec et la titularisation de Benkaid, l’USO tente de con-firmer le bon point glané dans la tempête mardi en Corse chez le dauphin de Reims tout en faisant tourner. Le Tallec contre Tecalfred, c’est un peu la Belle et la Bête version Ligue 2. Les Orléanais combinent bien d’emblée mais il faut attendre la 11e pour voir Benkaid rentrer dans la surface et tirer, sans grand danger pour Zacharie Boucher. Auxerre réplique par une belle frappe de loin à la 14e.

Le Tallec est enfin alerté à la 18e dans la surface, mais ne peut armer son tir.

Et à la 20e, coup de théâtre, sur un contrôle de Baretto, la main orléanaise provoque un pénalty superbement repoussé par Gallon, en grande forme encore pour détourner un magnifique coup franc à la 22e.

Mais il ne peut rien à la 25e sur la très belle frappe de Sakhi :1-0 pour Auxerre.

Faillite collective

Le Tallec est trop collectif à la 26e, centrant dans le vide au lieu de prendre sa chance. L’USO réagit enfin à la 27e sur une passe de Ziani pour Benkaid qui frappe juste au-dessus. À la 31e, bien décalé par Benkaid, le meilleur jaune, Seidou dévisse comme un monteur de meubles Ikéa. Yattara échappe de peu au rouge pour un tacle par derrière sur Cambon à la 36e, avant que Tecalfred ne sauve devant Le Tallec. Une nouvelle relance catastrophique offre une balle de 2-0 à Auxerre et de doublé à Sakhi dont le missile frappe le poteau de Gallon à la 40e. Et juste avant la mi-temps, un beau une deux auxerrois se termine en frappe rasante. L’USO s’en sort plutôt bien.

Opération rajeunissement à la pause : Coaching gagnant ?

À la reprise, clin d’œil aux nombreux supporters des ex-Orleanais : Youssouf remplace Baretto pendant qu’Olle-Nicolle tire les leçons du fiasco des cadres en première mi-temps en sortant Bouby et Le Tallec au profit des jeunes Poha et Gomis. Plus vifs et agressifs, les joueurs de l’USO sont enfin dangereux sur un centre en retrait, mais Benkaid gêne Poha. À la 52e d’Arpino place une spectaculaire reprise, repoussée en deux temps par Boucher. Benkaid est à nouveau dangereux à la 55e peu avant Gomis. Mais avec le nouvel Auxerre de Correa, faut pas gâcher… Pourtant, ce n’est vraiment plus la même équipe orléanaise que la pauvre bande résignée du premier acte.

Malheureusement Yatarra à la limite du hors-jeu, mais replacé par Seidou le traînard, vient crucifier Gallon à la 58e. 2-0 pour les visiteurs.

La nouvelle Orléans !

Pourtant Orléans continue de pousser, mais Poha seul devant le gardien au point de pe-nalty tente le dribble au lieu de tirer, alors que la réduction du score était à sa portée. Enfin à la 65e sur une superbe relance de Cambon Gomis place une superbe reprise de volet victorieuse dans le petit filet opposé : 1-2 pour Auxerre ! Et à la 72e Ziani se fait justice lui-même sur pénalty : 2-2 !

Mais à la 83e c’est Auxerre avec Youssouf qui trouve la barre, puis Gallon qui manque de se faire dribbler. À la 86e, dernier changement, Perrin remplace N’Goma. Dans le temps additionnel l’USOrenoue avec ses mauvais penchants, recule, multiplie les stupides et suicidaires passes en retrait, et offre le penalty de la victoire à Sané. 3-2 pour Auxerre, le pire scénario : “Rien n’auxerre de courir, il faut partir à point”.