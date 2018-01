Législatives Montargis : la permanence de campagne de Mélusine Harlé inaugurée

Samedi 20 janvier Mélusine Harlé et son équipe de campagne ont inauguré leur local de campagne situé 60, rue du Général-Leclerc à Montargis. Des permanences sont organisées du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 17h à 19h, et le samedi de 10h à 16h.

Prochaines réunions publiques :

Les prochaines réunions publiques de Madame Mélusine Harlé, candidate La République En Marche ! se tiendront :

Le samedi 27/01, à Courtenay, à 15 heures, foyer de la mairie, place Honoré-Combes.

Le mardi 30/01, à Chuelles, à 19h30, salle polyvalente, 10 rue des Écoles.

Le mercredi 31/01, à Triguères, à 19h30, mairie, 2, avenue de la Gare

Le jeudi 01/02, à Châtillon-Coligny, à 19h30, Foyer Club, boulevard de la République.

Le vendredi 02/02, à Corbeilles-en-Gâtinais, à 19h30, salle du colombier, rue des Écoles.