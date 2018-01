Économie : quand le Centre-Val de Loire s’exporte

La CCI Centre-Val de Loire a publié les résultats de son enquête sur les entreprises qui s’exportent dans la région. Résultats : la sous-traitance et la santé sont les grands secteurs d’export de la région tandis que l’Union européenne reste la destination privilégiée.

La CCI Centre-Val de Loire a présenté ce 23 janvier les résultats de son enquête sur les entreprises exportatrices de la région. L’Observatoire des Entreprises à l’International, bureau de la CCI chargé de l’étude, a identifié les profils de ces exportateurs ainsi que les marchés visés.

L’industrie ressort la grande gagnante de cette enquête : près des deux tiers des exportateurs de la région sont des industriels, réalisant 93 % du chiffre d’affaires export (CAE) régional. Parmi ces industries, les secteurs de la sous-traitance et de la santé se distinguent en particulier, générant à elles seules près de la moitié des bénéfices industrielles à l’export de la région.

« L’industrie se doit d’être un levier pour le commerce extérieur, qui reste le point faible de l’économie française », souligne le président de la direction régionale des entreprises Philippe Greliche. L’INSEE prédit par ailleurs que le commerce extérieur ne constituerait plus un frein à la croissance française, comme c’était le cas jusqu’alors, d’ici le second semestre 2018.

L’Union Européenne reste la zone privilégiée pour l’export : 83 % des entreprises exportent vers une destination européenne. En premier et deuxième place des destinations, on retrouve la Belgique et l’Allemagne (une entreprise sur deux y vend ses produits). La troisième place est occupée par l’Espagne, qui prend la place au Royaume-Unis, ce qui peut s’interpréter comme une conséquence du Brexit. À noter que les États-Unis constituent le premier marché à l’export pour les viticulteurs, tandis que les marchés chinois et sud-est asiatiques progressent fortement dans l’industrie du luxe.

Parmi les entreprises, une très grande majorité (95 %) des exportateurs de la région sont des TPE-PME, générant 42 % du CAE régional. Ces dernières réalisent près d’un quart de leur bénéfice à l’international. Un chiffre qui devrait être en hausse selon les entreprises, estimant que l’export tire leur chiffre d’affaires global.

Nam Phan Van Song.



