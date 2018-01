Région : le chômage en progression en décembre, stable sur le trimestre

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (ayant ou non exercé une activité) s’établit à 219.050 fin décembre 2017 en région Centre-Val de Loire. Ce nombre est stable sur trois mois (-20 personnes), mais progresse de 0,2 % sur un mois et 1,8% sur un an.

Les moins de 25 ans (catégorie A, B et C) sont 31.760 (-0,2 %) ; les 25-49 ans sont 132.500 (+0,2 %) et les plus de 50 ans sont 54.790 (+0,7%) à être inscrits à Pôle Emploi.

115.970 demandeurs d’emplois sont inscrits depuis moins d’un an. 103.080 sont inscrits depuis plus d’un an ; ce chiffre est en augmentation de 0,2%. 47,1 % des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus d’un an (chômage de longue durée).

Entre octobre et décembre 2017, 3.640 demandeurs d’emploi le sont devenus suite à une fin de CDD ; 1.520 suite à la fin d’un mission d’intérim ; 350 suite à un licenciement économique.

3.530 demandeurs d’emploi sont sortis des statistiques Pôle Emploi pour reprise d’activité ; 2.720 sont entrés en stage ; 8.410 par cessation d’inscription pour défaut d’actualisation ; 1.470 radiations administratives.

Les chiffres du chômage seront désormais trimestriels : les prochaines statistiques seront fournies le 25 avril prochain et portera sur le nombre moyen de demandeurs d’emplois inscrits au cours du 1er trimestre 2018.