Loire et cours d’eau du Loiret : le point sur la situation

Selon les bulletins du service de prévision des crues (SPC) Loire Cher Indre et Seine Moyenne Loing Yonne Loing de ce matin, la situation du niveau de la Loire et des cours

d’eau du Loiret sont les suivants :

Loire

Loire nivernaise

Vigilance jaune :

• Décrue bien amorcée sur l’ensemble du tronçon.

Les nouvelles pluies annoncées pour aujourd’hui vont entraîner une nouvelle montée des cours d’eau, ce qui justifie le maintien en vigilance jaune du tronçon.

Loire giennoise

Vigilance verte et Hauteur d’eau à Gien :

• 25/01 à 8h : 3,20 m constatés

• Conformément aux prévisions, le maximum est en cours.

Les précipitations annoncées ce jour vont entraîner une nouvelle montée des cours d’eau, notamment des petits affluents.

Loire orléanaise

Vigilance verte et Hauteur d’eau à Orléans :

• 25/01 à 8h : 1,69m constatés

• Le maximum devrait passer ce jour dans l’après-midi et jusqu’en soirée avec une hauteur prévisionnelle qui devrait être comprise entre 1,70 et 1,80m.

Loing et Ouanne

Loing amont – Ouanne

Vigilance jaune

Ouanne :

• La décrue, qui a débuté mardi 23/01 après-midi, se poursuit. A Château-Renard :

◦ Le 25/01 à 8h : 0,98 m constatés et à 11h : 0,97 m

◦ Le maximum de 1,44 m a été atteint mardi 23/01 matin (crue de début d’année :

maximum de 1,11m le 06/01)

Loing amont :

• Décrue en cours également :

◦ Montbouy (amont de Montargis et de la confluence avec l’Ouanne) : le pic est passé mardi 23/01 matin avec une hauteur de 0,93 m

◦ Montargis :

▪ Le 25/01 à 8h : 1,21 m et à 11h : 1,17 m

▪ Le maximum de 1,68 m est passé mardi 23/01 en fin d’après-midi et en soirée

Les nouvelles pluies attendues ce jour provoqueront une nouvelle montée des niveaux des

cours d’eau dont l’ampleur reste à préciser en fonction des pluies réellement observées.

Loing aval

La décrue s’est amorcée mardi soir sur l’amont du tronçon.

• Station de Châlette sur Loing (amont du tronçon Loing aval) :

◦ Le 25/01 à 8h : hauteur constatée de 1,82m et à 10h : 1,80 m

◦ Le maximum de 2,08 m est passé mardi 23/01 en fin d’après-midi.

• Station de Episy (département 77) :

◦ Le 25/01 à 8h : hauteur d’eau de 2,81 m constatée

◦ Le maximum est passé le 24/01 dans la soirée avec une hauteur maximum de 2,85

m.

Les pluies prévues ce jour pourraient ralentir la décrue, voire provoquer une nouvelle montée des niveaux.

Affluents du Loing

À ce stade, la situation des affluents du Loing ne soulève pas d’inquiétude particulière. Les précipitations en cours, en fonction de leur intensité, pourraient provoquer une nouvelle hausse des niveaux. La surveillance se poursuit.

Retrève

La Retrève ne présente pas de résurgence.