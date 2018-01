Vigilance orange aux inondations pour le Loing amont – Ouanne

La préfecture du Loiret informe que le Service de Prévision des Crues Seine moyenne-Yonne

Loing a placé le tronçon Loing-Amont – Ouanne en vigilance « Orange » ce jour à compter de 10h.

Cette vigilance fait suite aux cumuls de précipitations importantes de ces derniers jours. Des débordements localisés et une perturbation forte de la circulation sont à prévoir. Actuellement, les montées s’amorcent sur l’Ouanne et sur le Loing.

Les cotes observées ce jour à 09 h 00 sont les suivantes :

– Château-Renard : 1,12 m, en hausse

– Montbouy : 1,03 m en hausse

– Montargis : 1,16 en hausse

Prévisions : La hausse se poursuivra dans les 24 h

Le niveau Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir

un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Conséquences possibles : des inondations importantes sont possibles, les conditions de circulation

peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les

transports ferroviaires. Des coupures d’électricité peuvent se produire. Les digues peuvent être

fragilisées ou submergées.

Complétez les informations avec le site internet : https://www.vigicrues.gouv.fr/

Complément d’informations :