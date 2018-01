Alerte inondation sur les tronçons Loing amont – Ouanne et Loing aval (Loiret)

Selon le bulletin du service de prévision des crues (SPC) Seine Moyenne Yonne Loing (SMYL), du vendredi de 15h40, les tronçons Loing amont -Ouanne et Loing aval sont toujours en vigilance orange Loing amont – Ouanne

Les précipitations de jeudi ont provoqué une hausse des niveaux d’eau. Crue supérieure à celle du

début de semaine aussi bien sur le Loing que sur l’Ouanne, mais très inférieure à celle de juin 2016.

Station de Montbouy (Loing amont):

• Hauteur à 17h : 1,28 m

• Maximum entre 1,2 m et 1,30 m attendu vendredi soir

Station de Château-Renard (Ouanne) :

• Hauteur à 17h : 1,27 m

• Maximum attendu samedi matin entre 1,5 et 1,8 m

Station de Montargis (Loing amont) :

• Hauteur à 17h : 1,38 m

• Le niveau atteindra 1,75 m au cours de la nuit de vendredi à samedi.

• Le maximum pourrait être compris entre 2 et 2,5 m samedi (à affiner en fonction de

l’évolution de la crue en amont).

Loing aval

Vigilance passée en orange au bulletin de 10h.

Crue plus importante que celle des derniers jours mais nettement inférieures à celle de 2016. Les

prévisions seront affinées au fur et à mesure de la formation de la crue à l’amont du bassin.

Station de Châlette sur Loing :

• Légère reprise

• Hauteur à 17h : 1,95 m

• Le maximum devrait être atteint samedi entre 2,15 et 2,35 m.

Station d’Episy (77) :

• Hauteur à 17h : 2,56 m

• Le maximum devrait être compris entre 3 et 3,3 m dimanche.

• La tendance à la remontée des niveaux d’eau n’est pas encore vraiment perceptible.

Affluents du Loing

Puiseaux : 1,4 m à 17h tendance à la stabilisation depuis 14h environ ⇒

Bezonde : 1,68 m à 17h baisse du niveau d’eau amorcée (- 6cm sur les 3 dernières heures) ⇒

Fusain : 0,88 m à 17h il semblerait que la tendance soit à la stabilisation du niveau d’eau (+2 cm ⇒

sur les 3 dernières heures)

Cléry : 1,04m à 17h très légère inflexion à la hausse depuis 12h (+2cm depuis) ⇒

Information des élus

La préfecture du Loiret a mis en alerte les communes concernées par les tronçons passés en

vigilance orange.

CONSEILS : Tenez-vous informés de la situation. Les premiers débordements peuvent être

constatés. Certains cours d’eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.

RAPPEL :

Le niveau Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir

un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Conséquences possibles : des inondations importantes sont possibles, les conditions de circulation

peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les

transports ferroviaires. Des coupures d’électricité peuvent se produire. Les digues peuvent être

fragilisées ou submergées.

Conseils de comportement : mettez-vous à l’abri. Limitez tout déplacement sauf si absolument

nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière. Tenez-vous informé de l’évolution de

la situation (radio, etc…). Veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou

emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc…) ;

Complétez votre information en vous connectant sur le site internet :

https://www.vigicrues.gouv.fr/