Ligue 2: coup de grisou à Lens, l’US Orléans l’emporte 1-0!

Après leur voyage en terre lensoise vendredi soir, les Orléanais ont meilleure mine. Inespéré la victoire obtenue à Bollaert dans le mythique stade du RC Lens ( 1-0) permet à l’USO de reprendre des forces et des points par rapport à ses adversaires du bas de tableau, Quevilly, Auxerre et Nançy.

Pourtant les Orléanais ont joué à dix durant une bonne partie du match après l’expulsion de leur capitaine Karim Ziani, qui s’est pris pour Zidane en donnant un coup de tête inutile à Diarra (40 ème). Mais huit minutes plus tard Yannick Gomis, le grand et talentueux sénégalais, l’ancien attaquant de Ngor (l’île qu’aimait France Gall), profitait d’une erreur de la défense lensoise pour marquer l’unique but du match (48 ème). Ensuite les Orléanais ont parfaitement résisté aux assauts lensois, en particulier grâce à une bonne organisation sur le terrrain.

L’USO contre Lens vendredi: Gallon – Seidou, Cambon, Mutombo, Monfray – Poha, Bouby, D’Arpino – Ziani, Cissokho (Benkaïd, 88ème), Gomis (Furtado, 73ème).