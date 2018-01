Bande dessinée : Angoulême a lâché les Fauves

Tout avait commencé mercredi 24 janvier, en ouverture du 45e Festival de Bande dessinée d’Angoulême, l’incontournable rendez-vous de la profession et surtout de son public qui a “inondé” les rues de la cité charentaise pendant quatre jours. L’Américain Richard Corben (né en 1940 dans le Missouri) a reçu le Grand prix du 45e festival. Icône de la contre-culture depuis la fin des années 1960, Richard Corben est une figure à part d’une génération d’auteurs indépendants américains qui apparaît dans les années 1960-1970, et qui a inspiré de très nombreux auteurs. En France, l’auteur collabore dès le début des années 1970 au journal Actuel, avant de travailler à la fois pour Métal Hurlant et pour la version américaine du titre, Heavy Metal. Il est l’auteur de : Rolf (1975, les Humanoïdes Associés) ; Carnaval des monstres (1981, Futuropolis) ; et plus récemment Ratgod (2016, Delirium).

Samedi 27 janvier en fin de journée, ce sont les Fauves, traditionnelles récompenses représentées par un petit personnage créé par Lewis Trondheim, qui ont été remis à la sélection officielle, 45 albums sélectionnés et récompensés par le Grand jury présidé cette année par Guillaume Bouzard., prix Jacques Lob au festival blésois bd Boum en 2014 (entre autres) et repreneur de Lucky Luke en 2017 avec Jolly Jumper ne répond plus.

Le Fauve d'or du meilleur album revient à La Saga de Grimr de Jérémie Moreau, éditions Delcourt. Le Fauve d'Angoulême, prix du Public Cultura : Marion Montaigne avec Dans la combi de Thomas Pesquet (Dargaud). Fauve d'Angoulême, prix spécial du Jury : Les Amours Suspendues de Marion Fayolle, éditions Magnani. Fauve d'Angoulême, prix de la Série : Happy Fucking Birthday – Megg, Mogg & Owl, de Simon Hanselmann, éditions Misma. Le prix Révélation revient à Beverly de Nick Drnaso, éditions Presque Lune. Le prix Jeunesse est décerné à La guerre de Catherine de Julia Billet et Claire Fauvel, éditions Rue de Sèvres. Le prix du Patrimoine : Je suis Shingo tome 1 de Kazuo Umezu, éditions Le Lézard Noir. Le Fauve Polar SNCF : Jean Doux et le Mystère de la disquette molle de Philippe Valette, éditions Delcourt. Le Fauve de la bande dessinée alternative : Bien Monsieur. #8, (collectif).

Palmarès des Prix découvertes : • PRIX DES ÉCOLES

Bulshido T.1 de Gobei & Thierry Gloris, éditions Dupuis • PRIX DES COLLÈGES

Le Collège noir T.1 d’Ulysse Malassagne, éditions Grafiteen • PRIX DES LYCÉES

Bâtard de Max de Radiguès, éditions Casterman Concours de la BD scolaire : • PRIX D’ANGOULÊME DE LA BD SCOLAIRE

Muflon de Pablo Raison

• PRIX ESPOIR DE LA BD SCOLAIRE

La Boucle infernale de Nathan Le Marec

• PRIX DU SCÉNARIO DE LA BD SCOLAIRE

Xavier de Sami Jemli

• PRIX GRAPHISME DE LA BD SCOLAIRE

Georgio, de Chloé Bertschy Jeunes talents : • PRIX JEUNES TALENTS

Premier Lauréat : Louisa Vahdat

Deuxième Lauréat : Lisa Herberer

Troisième Lauréat : Thibault Gallet

• PRIX JEUNES TALENTS RÉGION

Thomas Carretero Challenge digital : Premier Lauréat : Sophie Taboni et Nicolas Catherin avec Ici tout va bien

Deuxième Lauréat : Chien-Fan-Liu avec Plongée

Troisième Lauréat : Philippe Rolland avec Electrozz – La Souris électrique

