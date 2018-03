Jeanne d’Arc : deux jeux pour mettre la Patay aux Anglais

L’association Effet de Cerf propose deux jeux de société inspirés par la Bataille de Patay, la victoire décisive de l’armée française menée par Jeanne d’Arc contre les Anglais.

L’Histoire se joue parfois à pas grand-chose. Si, le 18 juin 1429, un cerf ne s’était pas jeté dans les rangs des Anglais en fuite, les troupes de Jeanne d’Arc auraient-ils appris la position de l’armée en retrait, provoquant ainsi la Bataille de Patay ? Est-ce cet hasardeux incident qui permit la victoire décisive de la France et le sacre du Dauphin à Reims qui en suivit ? Sans ce cerf, l’Histoire de la Guerre de Cent Ans et de France aurait-elle été différente ?

Si la réponse importe finalement peu, la Bataille de Patay reste un événement charnière et souvent méconnu de la Guerre de Cent Ans. Afin de rendre hommage à cet épisode, l’association « Effet de Cerf » a créé en 2017 deux jeux de sociétés retraçant le parcours de Jeanne d’Arc ; deux jeux dans une même boîte : un jeu d’échecs qui voit l’affrontement entre Anglais et Français à la bataille de Patay, et un jeu de L’oi(r)e, un jeu de l’oie qui suit la campagne de Loire de Jeanne, de Chinon à Patay, en passant par Orléans ou encore Meung-sur-Loire.

Si les règles des échecs n’ont pas changé, celles du jeu de Loi(r)e ont été adaptées par Olivier Bouzy, docteur en histoire médiévale, responsable scientifique de la Maison de Jeanne d’Arc à Orléans, assurant ainsi l’authenticité du parcours de la Pucelle. Celui-ci a aussi un livret en complément des jeux, rappelant toutes les grandes étapes de la campagne de la Loire. Les textes sont également proposés en anglais et en allemand. Les illustrations ont quant à elles été réalisées par l’artiste Pierre Rebichon.

Entièrement conçus par des bénévoles et de fabrication française, le jeu est une initiative de l’association « Effet de Cerf ». Originaire de Patay, celle-ci cherche à faire connaître au public les événements de la campagne de la Loire, qui ont marqué aussi bien l’Histoire locale que nationale.

Pour plus d’informations

Site : effetdecerf.fr

Téléphone : 09 71 51 95 06

Prix : 25 euros

NPVS