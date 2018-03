La réserve zoologique de la Haute-Touche (Indre) rouvre avec les oeufs ce week-end

Arrivée d’un des plus grands oiseaux du monde

Un jeune couple de grues de Mandchourie est venu renforcer la présentation asiatique de la Réserve en ce début de saison 2018. Cette magnifique grue est également appelée en Chine, grue au sommet vermillon, en raison de la tâche rouge qui orne le sommet de son crâne.

Cette espèce est particulière dans la famille de gruidés, tant par sa taille de près de 1.5 mètre et l’envergure de ses ailes pouvant atteindre 2.5 mètres que par son comportement. Effectivement, elle possède la particularité, contrairement aux autres espèces de grues, de pouvoir se nourrir dans les eaux profondes des marais, perçant de son bec poissons et amphibiens.

La grue de Mandchourie est aujourd’hui classée comme espèce en danger sérieux d’extinction en raison, principalement, de la dégradation de son habitat suite au drainage important des zones humides pour l’agriculture et l’industrie.

L’équipe animalière de la réserve espère que le couple de la Haute-Touche s’entende bien et forme, tout comme dans la nature, un couple uni pour la vie.

Des pandas roux

Les visiteurs pourront les observer en compagnie des muntjacs de Chine, l’un des plus petits cervidés d’Asie, et du groupe de petits pandas roux qui se porte parfaitement bien depuis leur arrivée l’année dernière. « Rourou », « Mushu » et « Yusu », les trois mâles pandas roux de la Haute-Touche observeront sans aucun doute avec curiosité la présence de ces nouvelles venues.

À noter que chaque week-end, jours fériés et vacances scolaires, une animation gratuite est proposée lors de laquelle sont présentés les particularités de ces animaux. Un moment privilégié à partager en famille.



Tout en admirant les pandas et leurs nouveaux colocataires, les visiteurs observent dans cette présentation asiatique, les cerfs du père David, disparus de la nature mais réintroduits depuis peu à l’état sauvage, les Markhors, rares bouquetins d’Asie ne comptant plus que quelques 3 500 individus, et les Takins de l’Himalaya, un caprin au physique très particulier. Les carnivores les y attendent aussi : dhôles, chiens sauvages d’Asie, en voie de disparition, au sein de la plus grande meute en captivité, mais aussi les Tigres de Sumatra. Cette sous espèce de tigre est la plus rare au monde puisque que seulement 400 individus vivent encore à Sumatra. « Kasih » et « Toba », le couple reproducteur de la Haute-Touche, sont encore accompagnés de « Tilak » et « Sialang » leurs jeunes fils, déjà de taille considérable.