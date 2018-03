Des maths et des livres

Une rencontre organisée en partenariat avec le club Tangente

animée par Bertrand Hauchecorne

avec deux auteurs :

Stella Baruk

mathématicienne, professeure, chercheuse en pédagogie des mathématiques. Elle a publié de nombreux livres consacré à l’apprentissage de cette discipline, parmi lesquels L’âge du capitaine, Échecs et maths, Les chiffres: même pas peur!…

et

Benoît Rittaud

mathématicien, enseignant-chercheur en mathématiques, maître de conférences à l’université Paris 13 au sein du laboratoire d’analyse, géométrie et applications (Institut Galilée). Il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation.

Vendredi 29 mars 18 h 30

Librairie Les Temps Modernes 57 rue N.-D. de Recouvrance 45000 Orléans 02 38 53 94 35

TOUT L’AGENDA DES RENCONTRES :

http://librairielestempsmodernes.blogspot.fr/

https://www.librairietempsmodernes.fr/