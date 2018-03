Chaumont-sur-Loire trois étoiles au Guide vert Michelin

Présenté le 28 mars au domaine de Chaumont-sur-Loire – et ce n’était pas le fruit du hasard – le Guide vert Michelin « Châteaux de la Loire » fait entrer dans la catégorie 3 étoiles le château de Brissac (dans le Maine-et-Loire près d’Angers) et le château de Chaumont-sur-Loire.

« Vaut le voyage » . C’est la mention donnée en plus des 3 étoiles du Guide vert Michelin « Châteaux de la Loire » au Domaine de Chaumont-sur-Loire. Une belle récompense pour le domaine, propriété du Conseil régional Centre-Val de Loire et dirigé par Chantal Colleu-Dumond, qui était déjà présent dans le Guide vert pour le Festival international des jardins (3 étoiles) mais pas encore pour le château. C’est chose faite, et c’est Philippe Orain, rédacteur en chef du Guide vert Michelin qui a remis cette récompense à Chantal Colleu-Dumond et François Bonneau (président de région).

Neuf critères ont été mis en œuvre par quatre personnes (dont un couple avec enfants) qui ont testé les sites lors de la saison touristique l’an passé : impression, notoriété, qualité de l’accueil, charme, etc.

D’autres sites de la région Centre-Val de Loire ont également été distingués : la ville de Tours pour son projet « Portes de Loire » ; le CCCOD (centre d’art contemporain) avec 1 étoile ; le prieuré de La Riche (2 étoiles) ; le château de Gizeux et la cité royale de Loches décrochent leur première étoile.