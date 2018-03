Tours : haut de la rue Nationale, le projet revu et corrigé

« De Porte de Loire à Envie de Loire. »

Que retrouve-t-on dans le nouveau projet justement ? Pour Christophe Bouchet, il s’agit notamment de mieux prendre en compte le plan Patout qui prévoyait la reconstruction de cette même entrée de ville au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. « Il faut que nous ayons une entrée de ville globale et aboutie » explique-t-il.

Si le projet sera plus détaillé ce jeudi matin lors d’une conférence de presse organisée par Christophe Bouchet mais aussi Philippe Briand, le président de Tours Métropole, le maire de Tours a dévoilé les contours qu’il souhaite donner au nouveau projet qui émergera. Il ne ferme pas la porte à la présence d’hôtels et évoque même un hôtel 5 étoiles « qui répondrait mieux aux besoins », mais témoigne de son envie de faire sortir « un projet plus ambitieux » que des bâtiments de part et d’autre de la rue Nationale. Pour lui, il faut intégrer le projet d’entrée de ville à tout le périmètre du secteur sauvegardé autour de la Loire, de l’île Simon en passant par le pont Wilson mais aussi les bords du fleuve. Une envie de Loire donc, celle d’intégrer une nouvelle entrée de ville dans son environnement plus large que ce qui avait été pensé au départ. On comprend dès lors que le nouveau projet devrait s’appuyer sur le concours d’idées « Envies de Loire » lancé l’an dernier et qui avait été remporté par le cabinet italien de Francisco Nigro. Un projet qui prévoyait notamment un vaste transformation paysagère des bords de Loire dans le cœur historique avec la mise en place de terrasses en escaliers, l’installation d’une passerelle menant à l’île Simon. La nouvelle ambition du projet entre donc dans une logique globale, celle d’améliorer l’image de la ville et la rendre attractive grâce à son atout naturel qu’est la Loire. Suffisant pour que certains y voient une marche supplémentaire vers une « gentrification » poussée du centre-ville.



Reste à voir comment le tout sera organisé. Le projet Porte de Loire avait été validé dans son périmètre par les différentes commissions, était passé par une enquête publique, etc… Un processus lourd par lequel il faudra certainement (en partie) repassé en cas de modifications majeures et notamment du périmètre. Christophe Bouchet est resté évasif hier, annonçant que les hôtels (et les permis de construire liés) pourraient rester ou non dans le futur projet. Un projet dont le calendrier n’a pas été dévoilé. « Ce genre de projets va marquer la ville sur plusieurs décennies, on n’a pas le droit à l’erreur. Nous ne sommes pas à deux ans près » a simplement assumé le maire de Tours.

Mathieu Giua pour www.37degres-mag.fr