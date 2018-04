SNCF: trafic normal lundi soir, mardi les ennuis commencent

Les quatre organisations syndicales de SNCF ont déposé un préavis de grève national à partir du lundi 2 avril 2018 à 19 h 00. Par conséquent le trafic sera très perturbé sur le réseau ferroviaire les 3 et 4 avril. Le trafic sera normal le lundi 2 avril au soir.

Mardi, le service ferroviaire pour cette journée sera limité à quelques circulations sur les 4 lignes suivantes : Paris – Orléans – Tours, Tours – Orléans, Paris – Chartres – Le Mans et Paris – Nevers.

Pour les autres lignes, un ou deux allers-retours par autocars sont organisés mais les places étant très limités, il est préférable pour les voyageurs qui le peuvent de différer leur déplacement ou de recourir à des solutions alternatives (co-voiturage ID Vroom).

L’information complète sur les prévisions de trafic est disponible sur les différents canaux digitaux de la SNCF, notamment le site TER Centre-Val de Loire (encart Info trafic visible dès la page d’accueil) et l’application SNCF (rubrique Info trafic du menu en page d’accueil, onglet région). L’application SNCF est en effet l’outil indispensable pour être tenu informé en temps réel. Nous recommandons aux voyageurs de la télécharger et de s’abonner aux alertes de leur ligne.

Pour répondre aux questions spécifiques des voyageurs, SNCF Centre-Val de Loire leur propose deux services :

– Les comptes Twitter @TERCentreTrafic ou @ChartresTrafic du lundi au vendredi de 6 h à 10 h et de 16 h à 20 h,

– Le numéro vert Contact TER : 0800 83 59 23 (appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au samedi de 6 h à 20 h). Exceptionnellement, ce service sera ouvert le dimanche 1er avril et le lundi 2 avril 2018 de 16 h à 20 h.

Les déclarations individuelles d’intention de faire grève des agents, déposées conformément à la loi sur le service garanti ont permis de mettre au point les plans de transport de la journée du 3 avril. L’ensemble des informations et des horaires des trains qui circuleront est disponible depuis ce dimanche 1er avril à 17H sur tous les canaux de l’information voyageurs SNCF.

Les prévisions

Lundi 2 avril après 19h, le trafic sera normal.

Les prévisions pour le 3 avril sont les suivantes :

– trains du quotidien (Transilien, TER) : 1 train sur 5

– trains de la longue distance (TGV, Intercités) : 1 train sur 8

Tous les clients sont invités à se connecter dès maintenant sur l’application SNCF et sur tous les outils d’informations voyageurs SNCF habituels.

SNCF invite les clients dont les trains ne seraient pas confirmés ce mardi 3 avril à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare. Les billets non utilisés seront échangés ou remboursés sans frais. Pas de report

possible sur un autre train du jour. Si vous voyagez : en cas de retard de trains, la garantie G30 s’applique. Plus d’informations en ligne sur oui.sncf

rubrique retard de votre train et remboursement.