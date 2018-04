Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans : et si l’invité d’honneur était un Anglais, genre Tony Blair!

Cette année encore le maire d’Orléans tarde à annoncer qui présidera les fêtes de Jeanne d’Arc 2018. Ce pouvoir « régalien » du choix de l’invité d’honneur appartient au maire, et à lui seul et la fumée blanche est attendue dans les jours qui viennent. L’an passé, Jean-Louis Borloo, l’ancien ministre de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy, président d’honneur de l’UDI, avait été annoncé au dernier moment le 28 avril. En réalité, nous pouvons le révéler aujourd’hui, Jean-Louis Borloo n’était que le plan B. Il avait été sollicité au tout dernier moment par le maire d’Orléans parce que le véritable invité d’honneur au nom bien plus prestigieux, son plan A, avait “planté” Olivier Carré qui comptait bien faire le buzz avec un tel invité.

Selon nos sources proches de la mairie, l’invité des fêtes 2017 aurait du être un étranger, pour la première fois depuis que les fêtes de Jeanne d’Arc existent. De surcroît, l’homme en question était anglais ! Il s’agissait de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Olivier Carré avait déjà fait preuve de transgression en invitant Emmanuel Macron en 2016, alors Ministre des Finances et déjà presque candidat à l’Elysée où il entrera un an plus tard. Dans la foulée, en 2017, le maire d’Orléans rêvait d’une présidence johannique qui décoiffe.

Blair la troisième voie, dans la foulée de Macron

Là encore le maire d’Orléans misait sur une grande figure sociale-libérale très européenne. Premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 2007, Tony Blair, membre du parti Travailliste, auteur de réformes sociétales et politiques d’inspiration très libérales, collait bien avec la troisième voie, ni droite ni gauche, prônée par Macron et devenu le chemin emprunté par Olivier Carré pour sa réélection. A ces inclinaisons politiques il convient d’ajouter que Tony Blair, 64 ans, et son épouse Chérie, sont francophiles (et parlent la langue de Molière) et ont souvent passé leur vacances en Arriège à Saint-Martin-d’Oydes.

Pour de sombres raisons de calendrier, la venue de Tony Blair à Orléans pour le 8 mai 2017 avait été annulée au dernier moment et, toujours prêt à rendre service, Jean-Louis Borloo avait accepté de remplacer l’Anglais au pied levé. Avant de décliner à son tour alors que l’ancien maire de Valenciennes revenait pourtant volontiers sur la scène médiatique espérant à l’époque un maroquin, voire Matignon. D’où le plan C, qui avait consisté, alors qu’Orléans était en plein passage en métropole, à faire des 22 maires de l’agglomération les présidents des fêtes 2017. ..

Alors Tony Blair, invité jusqu’ici caché de 2017, pourrait-il devenir le président des fêtes 2018 ? Olivier Carré a t-il réitéré son invitation et obtenu gain de cause?

Depuis quelques semaines, l’ancien locataire du 10, Downing Street milite à travers tribunes dans la presse et interview TV, pour un nouveau vote sur le Brexit. C’est pour lutter contre la sortie de l’UE de son pays qu’il est revenu en politique depuis l’an dernier. Farouche européen, il affirme qu’il « n’est pas trop tard. Nous ne quitterons l’Union européenne qu’en 2019, jusque là, nous avons le droit de réfléchir.”

La transgression suprême

On imagine les signes positifs et pro-européens que donneraient la présence de Blair à ces fêtes de Jeanne d’Arc qui commémorent, faut-il le rappeler, la délivrance par Jeanne de ses occupants anglais en 1429. Dans le genre transgression, la présidence d’un Anglais, et quel Anglais, aux fêtes de Jeanne d’Arc, aurait de la gueule !

A Orléans, dans les gazettes et dans les sondages auprès des lecteurs les noms les plus souvent cités pour présider les fêtes du 8 mai vont de Brigitte Macron, puisque son mari de Président n’a pas souhaité revenir, à Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité homme-femme et qui a été choquée par la insultes racistes subies par Mathilde la Jeanne 2018 au point de monter au créneau la première pour la défendre, en passant par Edouard Phlippe le Premier Ministre un proche lui aussi d’Olivier Carré, Laura Flessel, Nicolas Hulot Christiane Taubira, Dany Cohn Bendit…Chez les bookmakers, les paris sont ouverts.

Ch.B