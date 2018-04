Et pendant ce temps là, la ligne Chartres-Courtalain sauvée de l’abandon…

Classée parmi les fameuses « petites lignes » dans le rapport Spinetta, la ligne Chartres-Courtalain, longue de 35km, transporte annuellement près de 300.000 voyageurs. Négligé depuis des années, son entretien incombe à la SNCF et à l’État. En 2019, les trains ne pourront plus y circuler au delà de 40 km/h, en raison de son piteux état. 50 % du montant des travaux nécessaires à sa rénovation viennent d’être alloués par le ministère des Transports et sa ministre, Élisabeth Borne.

Alors que le trajet entre Illiers-Combray/Chartres est aujourd’hui couvert en 23mn, il faudrait demain 50mn, soit une perte de temps de près de 30mn, pour un trajet de 30km qui est couvert en 35mn par la route !

Pour contrer la fatalité de cet abandon, la Région Centre-Val de Loire s’est mobilisée pour tenter de sauver cette ligne. Les travaux à réaliser en 2019 sont estimés par SNCF Réseau à près de 12M€, une seconde tranche complémentaire de 28 M€ devant ensuite être réalisée ultérieurement.

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, et Philippe Fournié, vice-président délégué aux transports, ont plaidé auprès de la ministre des Transports, pour que l’État finance en urgence cette réfection pour en éviter la fermeture. La réponse a été obtenue uniquement pour 50% du montant nécessaire c’est à dire 5,5 M€, qu’il a décidé de prendre sur d’autres opérations inscrites au CPER (Contrat de Plan État-Région). Dans ces conditions et pour que le projet aboutisse, la Région Centre-Val de Loire s’est engagée à apporter les 5,5 M€ manquant. La Commission Permanente Régionale a donc validé le plan de financement suivant : 5,5M€ pour l’État (46%), 5,5M€ pour la Région (46%) et 1M€ pour SNCF Réseau (8%).