L’église Notre-Dame de la Celle-Guénand figurera sur les tickets du loto du patrimoine

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue mardi à l’Elysée quatorze monuments dont l’église Notre-Dame de la Celle-Guénand en Indre-et-Loire figureront sur les tickets de grattage du loto du patrimoine vendus à partir du 3 septembre. Combien ce loto va-t-il rapporter ? Sera-t-il adopté illico par les Français ? Connaîtra-t-il le succès s’interrogent les défenseurs du patrimoine.

Avec sa cuve baptismale ornée de deux têtes humaines, ses trois nefs et ses trois portails, la petite église de la Celle-Guénand se dit bien heureuse d’apparaître ainsi sur les billets qui vont lui donner une renommée nationale et quelques sous, beaucoup espère-t-on dans la commune. Elle compte un beau château, moins de 500 habitants et résulte de deux paroisses, La Celle -Draon et la Celle- Guénand réunies en 1779. Cela se faisait aussi autant des rois. De ce mariage précédé de longues fiançailles il en reste une marque dans l’édifice religieux bâti au XIIe siècle, deux escaliers qui partent vers les combles. Pas question de se mélanger avant l’union officielle.

Le Loto devrait dans un premier temps bénéficier à 120 communes. Mais Emmanuel Macron a décidé d’élargir le premier cercle des élus. Mi-Mai, si les grèves le lui permettent, il devrait recevoir à l’Elysée 250 propriétaires publics ou privés de monuments plus ou moins en péril pour un grand rassemblement autour de la sauvegarde du patrimoine français.