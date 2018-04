CFA du Loiret : en grève le 5 avril

Le CFA du Loiret (Centre de formation des apprentis) est en grève toute la journée du 5 avril, pour demander la réintégration de Séverine Le Normand, ex-directrice du CFA évincée en juin 2017, dont le Tribunal administratif d’Orléans a ordonné la réintégration dans une décision datant de début février 2018.

Cette réintégration devrait normalement se faire lundi 9 avril prochain, mais rien n’est moins sûr quant à l’effectivité de cette décision. “Il n’y a pas de réponse nette de Gérard Gautier (président de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret). Nous n’avons pas plus de nouvelles de Mme Le Normand. Y a-t-il actuellement des tractations possibles ?”, s’interroge le délégué syndical Marc Dupont le 5 avril. “Il n’y a que deux cas de figure : soit elle revient, et la situation risque d’être intenable. Soit elle ne revient pas car elle aurait un emploi ailleurs, et elle touche des indemnités liées à son absence depuis un an plus des indemnités légales de licenciement. Nous, on défend le droit, et le statut”, ajoute-t-il. Deux directeurs pourraient-ils être présents en même temps ? “Gautier s’est foutu de notre gueule. Il y a déjà un directeur adjoint en plus, vous imaginez ? C’est tout et n’importe quoi”, s’insurge Marc Dupont.

La grève, menée par la CGT, a aussi pour objectif de dénoncer des irrégularités dans le traitement financier de certains professeurs de l’IMA (un service de formation continue). En effet plusieurs enseignants sont à la fois salariés du CFA et en auto-entrepreneuriat pour l’IMA. Dénonçant du “travail déguisé”, le syndicat CGT va saisir le service de contrôle de l’Urssaf afin de faire toute la lumière sur ces supposées irrégularités.