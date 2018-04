Agora : les finances et le budget du Département du Loiret sur le grill

Pauline Martin, vice-présidente du Département du Loiret en charge des finances et des ressources humaines est l’invitée d’Agora, émission en partenariat entre RCF Loiret et Magcentre.fr. Au menu : le budget du Conseil départemental, voté le 30 mars dernier. Il est aussi question d’environnement avec la déviation de Jargeau ; des collèges publics et privés ; de la fameuse “contractualisation” entre l’État et les collectivités ; et d’égalité femmes-hommes au sein du Département.