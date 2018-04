Un Grand Unisson métropolitain

Notre ami Alain Vallarsa, fondateur du Grand Unisson disparu en ce début d’année, aurait sans doute eu un petit sourire goguenard en voyant réunis pour la présentation de la 28ieme édition de ce festival musical, les villes de Saint Jean de la Ruelle et d’Orléans s’unissant dans un projet devenu métropolitain, lui qui fut éconduit poliment avec son projet sous le bras, il y a une trentaine d’années par cette bonne ville johannique… Mais les belles idées finissent un jour par s’imposer, et il semble naturel que ce Grand Unisson devenu au fil des années le plus grand festival musical orléanais accède à cette consécration !

La programmation 2018 dévoilée ce mercredi rendra évidemment un hommage à son génial concepteur, et Stéphane Schleininger, le nouveau programmateur du Grand U a présenté à la presse pas moins de 14 groupes (2 de plus que l’an passé) au cœur de la jeune création musicale qui alterneront les concerts sur les trois scènes installées pour le festival des 15 et 16 juin prochains avant le traditionnel et incontournable feu d’artifice.

Et comme le Grand U c’est aussi une fête conviviale et familiale, le village du festival offrira comme chaque année une restauration associative mais aussi une offre de découverte culturelle, sociale et solidaire avec cette année encore des nouveautés autour de la lecture , du graphisme et des arts urbains.

Alors ne doutons pas que cette 28ième édition tienne ses promesses tant artistiques que festives!