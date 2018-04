Récital Dimitri Matignan aux Matinées du piano,

A peine peu de semaines après la très belle édition du treizième concours international de piano d’Orléans qui a vu la jeune pianiste Maroussia Gentet obtenir légitimement le grand Prix Blanche Selva, Orléans Concours renoue avec ses “escapades musicales” que sont les excellentes et conviviales”Matinées du piano” offertes à la salle de l’Institut d’Orléans.

Place, cette fois, au récital de Dimitri Matignan, Prix Cortot de l’Ecole Normale de Musique de Paris 2017 , jeune artiste qui interprétera Bach (Capriccio sopra la contananza del suo fratello dilettississimo), Beethoven ( Sonate n°30 en mi majeur), Prokofiev (Suite d’après Cendrillon, sélection des opus 95, 97 et 102).

Pour mémoire, ce musicien qui est le petit-fils du compositeur et homme de théâtre roumain Henry Malinenanau ((1920-2000), a commencé le piano à l’âge de cinq ans et a étudié au conservatoire Royal de La Haye ainsi qu’à l’Ecole normale de musique de Paris. C’est en 2011 qu’il a aussi obtenu le premier Prix du concours Anton Garcia-Abril en Espagne, et en 2016 le 1er Prix du concours international Mihail Jora à Bucarest. D’autres prix, aux USA et au Japon, jalonnent par ailleurs la carrière de celui qui se produit fréquemment en France et en Europe.

Orleans Concours International faisant décidément bien les choses, et n’ayant de cesse, sous la houlette de sa directrice artistique, Isabella Vasilotta, d’enrichir les programmes de la saison, François Xavier Szymczak, musicologue, présentera le samedi 14 avril , à la médiathèque d’Orléans, une conférence bienvenue et intitulée “La Cendrillon de Perrault dans l’histoire de la musique”, rencontre qui fera judicieusement écho au programme donné par Dimitri Matignan.

Jean-Dominique Burtin.

Photo: Jean-Baptiste Millot