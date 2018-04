L’US Orléans battu à la dernière minute à Sochaux (2-3)

Menés par deux fois sur les terrain du FC Sochaux vendredi soir, les Orléanais ont du s’incliner en toute fin de match sur un but de Bakayoko (89 ème). Gomis et Cambon (47 ème et 76 ème) ont scoré pour les Orléanais, ce dernier sur un remarquable coup franc de Ziani. A Sochaux l’homme du match qui a réalisé un doublé Aldo Kakulu, est un joueur prêté par l’Olympique Lyonnais et qui risque bien de faire parler de lui à l’avenir. Cette défaite à l’extérieur pour Orléans n’a pas de conséquences fâcheuses puisque Quevilly/Rouen, Tours et Valenciennes n’ont pas gagné.