Duartlex, l’art d’un objet populaire

Un collectif d’artistes rend “hommage” ce week end à l’Espace Béraire de la Chapelle Saint Mesmin à un objet éminemment populaire le verre Duralex, devenu une icône mondialement connue qui sort des fours de la verrerie toute proche dont l’activité fut un temps très menacée. Quelle belle idée du Fol Théatre, qui nous a déjà habitués à ses expositions souvent décalées, que de s’emparer de cet objet de verre dont la banalité en fait un marqueur de notre environnement au fil du temps et de réunir une dizaine d’artistes, plasticiens, photographes ou bricoleurs, pour s’inspirer du mythique Picardie, nom de code de cet objet de verre à facettes.

Des photos de Christophe Esnault qui nous avait plutôt habitués à des clichés de jazz avec, ô surprise, une vidéo ferroviaire, nouveau talent de cet homme d’image, les grès de Dominique de Joux et ses histoires minimalistes, les dessins industriels de Frédéric Desgranges, les céramiques de Michael Buckley, les toiles de Béatrice Grebot, les plaisantes œuvres artistiques de Martyne et Fanou dont la reconstitution du “veston aphrodisiaque” de Salvador Dali, et quelques autres contributeurs et contributrices sous la houlette du président du Fol Théâtre, Raymond Duval qui se déclare pour l’occasion favorable au libre échangisme artistique, voilà une belle équipe artistique pour célébrer ce drôle d’objet mais aussi ceux qui le fabriquent.

Le Fol Théâtre nous propose ainsi une exposition qui mêle toutes les disciplines pour nous promener dans une poésie du quotidien en nous rappelant que l’enfance de l’art est dans l’œil de celui qui regarde.

GP