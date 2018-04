Congrès du PS à Aubervilliers: le pari d’Olivier Faure

Ce qui reste de la famille socialiste s’est rassemblé ce week-end aux docks d’Aubervilliers en Seine-Saint-Denis pour investir Olivier Faure qu’elle a élu son nouveau Premier secrétaire. Il y avait au premier rang quelques anciens ministres, Najat Vallaud-Belkacem , Bernard Cazeneuve, Olivier Le Foll , une vingtaine de Loirétains dont Carole Canette et l’ancienne députée Valérie Corre.

Pendant sa campagne, Olivier Faure avait affirmé sa volonté de transformer et dans ce but d’établir une feuille de route. Son premier discours à la tribune, dense et touffu pendant une heure et demi, a confirmé sa volonté de transformer le parti socialiste, de lui redonner une crédibilité devant l’opinion.

Rupture

Pour Olivier Faure, le renouveau de son parti commence par une rupture. Aussi entend-t-il jeter aux orties les turbulents courants qui « sont notre histoire, mais, admettons-le, ils sont devenus un peu notre boulet. Je n’ignore rien de nos différences mais elles ne doivent pas nous faire oublier nos ressemblances. Il nous faut, dit-il , inventer un nouveau logiciel socialiste ce qui implique de dépasser nos clivages ».

Pas d’accord d’appareil

Pas question d’envisager d’alliances avec les autres partis de gauche comme le souhaitaient ses adversaires malheureux, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel. « Ce ne sont pas des accords d’appareil qui feront la gauche mais la construction de projets avec les citoyens » a fait valoir le nouveau premier secrétaire qui souhaite que son parti trouve toute sa place entre Macron et Mélenchon. Pas d’accord d’appareil mais il a fait applaudir « les cheminots, les salariés, les agents, ceux qui se battent pour nos services publics ».

Sa cible : Emmanuel Macron

« Que le gouvernement prenne garde, on a toujours tort de ne pas écouter la jeunesse », a souligné Olivier Faure en évoquant les perturbations que connaissent les universités puis, il a poursuivi de façon plus globale, « on ne peut en même temps expliquer qu’Angela Merkel a été l’honneur de l’Europe sur la question migratoire et en même temps retreindre cette semaine l’accès au droit d’asile. On ne peut pas dénoncer les difficultés vécues dans les Ephad et en même temps donner la part du lion aux plus riches ». Puis a suivi une mise en garde « contre les tentations de concentration des pouvoirs ». Puis, non sans humour, au sujet de la réforme constitutionnelle il a lancé sans nommer le référendum, « je dis à Emmanuel Macron, ayez le courage de le faire devant le peuple et avec le peuple ».

A Aubervilliers, Olivier Faure s’est lancé un pari bien difficile et a demandé aux socialistes de l’aider à le gagner. Cela va commencer par la recherche d’un nouveau siège, modeste et peu dispendieux, celui de la rue de Solférino étant vendu.

F.C

–La fédération du Loiret tient désormais une place forte au sein du PS dirigée par l’ancien membre de la fédération Olivier Faure, puisque Valérie Corre (ancienne députée du Loiret), Julien Lesince (secrétaire de la section Fleury-Chanteau) ainsi que Carole Canette (première secrétaire fédérale) siégeront au sein du Conseil National. Jérôme Bornet a été élu au Bureau National des Adhésions.







