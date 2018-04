Loiret: les communistes à l’offensive “pour faire dérailler Macron” !

Le combat des cheminots grévistes est un thème porteur pour le Parti communiste qui y trouvait dans la région de gros bataillon de militants, il n’y a pas si longtemps. C’était le cas notamment dans les deux fiefs régionaux du rail à Fleury-les-Aubrais (Loiret) longtemps administré par le PC, et à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) dont le maire est toujours Marie-France Beaufils (PC).

Lundi matin les cheminots de la CGT, Sud rail, se sont retrouvés en assemblée générale devant la gare de Fleury-les-Aubrais et ils recommenceront vendredi prochain 13 avril devant le Conseil régional, gestionnaire des lignes de TER. A chaque fois ils ont reçu le soutien du Parti communiste:

“Face à cette attaque sans précédent, le PCF, ses élu-e-s et ses militant-e-s, veulent faire grandir

une large mobilisation pour défendre le développement d’un grand service public ferroviaire, sorti

des logiques de rentabilité, capable de répondre aux enjeux écologiques, de mobilité,

d’aménagement et de dynamisme de nos territoires.”, explique le PC du Loiret dans un communiqué.

Le PCF a décidé de s’adresser dans les prochains jours aux usagers et aux cheminots partout dans

les territoires, les communes, devant les gares, sur les marchés au travers de la campagne, “mon

train j’y tiens, SNCF 100% public”. Dans le Loiret, la Fédération du PCF et ses sections locales sont en cours de distribution d’un tract départemental édité à 30 000 exemplaires.En France le PC sera présent dans 950 gares.

“Mon train j’y tiens”

Les militants communistes ont participé le 30 mars dernier à une distribution unitaire en gare

d’Orléans. Le 5 avril ils sont allés à la rencontre des usagers aux gares de Beaugency et Meung/Loire, le 6 avril ils étaient à la gare de Gien à partir de 17h30 et devant la gare de La Ferté Saint Aubin. Le 17 avril les militant du PC seront présents en gare d’Orléans, de nouvelles

distributions auront lieu devant les gares de Fleury les Aubrais, Briare, Malesherbes, Montargis

Nous travaillerons à multiplier les initiatives devant les gares, en direction des usagers, des

cheminots, de tous les citoyens pour “faire du 19 avril une grande journée de mobilisation.“

La Fédération du Loiret du PCF organisera également le 17 mai à 18h30 à la salle François Villon de Fleury les Aubrais un grand débat public.

Rétablissement de l’ISF

Lors d’une conférence de presse, Mathieu Gallois le secrétaire départemental a rappelé ce actions et insisté sur le soutien des municipalités communistes de Chalette-sur-Loing et de Saran au mouvement. Des solutions le PCF dit en a voir pour “trouver 3 milliards d’euros par an de nouveaux financements pour assurer une bonne desserte ferroviaire de tout le territoire : reprise de la dette qui engraisse aujourd’hui les marchés financiers, rétablissement de l’ISF et de la taxe sur les yacht, engager une véritable lutte contre la fraude et l’évasion fiscale qui coûte près de 80 milliards d’euros par an à la France, arrêter le versement du CICE dont l’inefficacité est prouvée en termes de créations d’emplois et demander aux entreprises qui licencient le remboursement des aides publiques perçues, augmenter la taxe locale sur les bureaux et sur les parkings d’hypermarchés à l’ensemble du pays (4 milliards d’euros), déplafonnement du versement transport et création d’un versement transport dans toutes les régions (800 millions d’euros), création d’une éco-taxe poids lourd (1 milliard d’euros)…”