Orléans : un petit conseil municipal, vite fait sur le gaz…

Un des conseils municipaux les plus rapides de l’histoire orléanaise s’est déroulé lundi 9 avril dans l’après-midi. 35 mn chrono auront été nécessaires pour envoyer les 23 points de l’ordre du jour.

Ville jumelée avec Orléans, l’Allemande Münster a été durement frappée le week-end dernier par un chauffard fou tuant deux personnes et faisant des dizaine de blessés en fonçant sur la foule avec une camionnette. Une minute de silence a été respectée en mémoire des victimes, et aussi à la mémoire du colonel Arnaud Beltrame, officier de gendarmerie qui s’est sacrifié lors de l’attentat dans l’Aude près de Carcassonne le 16 mars dernier.

23 points à l’ordre du jour, pas grand chose à se mettre sous la dent hormis quelques subventions associatives votées à la volée, et un court débat au sujet d’une action foncière dans le quartier Blossières-Murlins-Acacias, avec mise à disposition par le plus grand bailleur social de la métropole “Les Résidences de l’Orléanais” pour l’aménagement d’une plaine de jeux et de loisirs sur le site Bénoni-Gaultier, en attendant un échange avec l’aménageur de la future ZAC des Groues. Dominique Tripet, élue communiste du conseil municipal, s’est faite la porte-voix d’une association (Pôle nord) plutôt circonspecte au sujet de ce projet.