La magie a sa maison, sa galerie et ses illusions

La nouvelle saison de la Maison de la Magie – qui fête ses vingt ans cette année – est lancée depuis vendredi 6 avril en soirée, lors d’une inauguration où le public d’invités a pu découvrir en avant première la nouvelle scénographie de la salle Robert-Houdin par Ludovic Meunier et Sébastien Bazou. 47 artistes plasticiens, créateurs contemporains ont été invités à faire se rencontrer arts plastiques et magie.

Le maire de Blois, qui n’est pas susceptible pour deux sous, l’a aimablement rappelé aux détracteurs qui lui reprochent parfois – comment osent-ils ? – des choix culturels municipaux « contestables » et « contestés » : « À l’époque de la création de la Maison de la Magie, certains ont parlé de la Maison de la gabegie… La croissance significative des entrées du public prouve le contraire. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2008, il y avait 65.000 entrées par an. Nous en sommes à plus de 100.000 dix ans après ». Juste une mise au point.

La Maison de la Magie, n’en déplaise, n’a plus l’ombre d’un doute – elle – sur la place qu’elle occupe dans le paysage culturel et touristique blésois. Par sa situation d’abord : la statue du magicien Jean-Eugène Robert-Houdin trône fièrement en face de celle, équestre, de Louis XII sur la façade du château royal. Plus facile de ce fait de vendre un ticket groupé Château-Maison de la Magie que d’envoyer les touristes au loin, là bas, rue Franciade… Les Blésois qui en ont fait la demande ont quant à eux tout le loisir de pouvoir profiter de l’une et de l’autre grâce au « Pass ville de Blois », donnant accès gratuit à tous les lieux culturels de la cité.

L’ingénieux ingénieur Robert-Houdin doit se sentir très à l’aide, au milieu de ses chères horloges, grâce à la nouvelle scénographie déployée dans la salle qui lui est dédié dans la Maison de la Magie, faisant de ce lieu unique en Europe un passage incontournable pour les amateurs du genre. Et ils sont nombreux, la magie, la prestidigitation, l’illusion, le close-up (magie de près, Ndlr) et tout autre « tour » éveillant toujours autant de curiosité dans le public, à tout âge.

Quatre artistes particulièrement invités d’honneur ont trouvé un écrin à la mesure de leur talent dans la Galerie des Illusions, près du théâtre Fechner où se jouent plusieurs fois par jour Le Musée des Ombres, création spectaculaire mise en scène par Arnaud Dalaine. Gérard Bakner et ses peintres cinétiques ; Fabrini Crisci et son surréalisme magique ; Francis Tabary avec des anagrammes et jeux de miroirs ; enfin, le sculpteur Michel Audiard revisite l’idée du cabinet de curiosité avec ses « Vanités ».

F.Sabourin

www.maisondelamagie.fr / contact@maisondelamagie.fr / 1 place du château 41000 BLOIS. 02 54 90 33 32.

Spectacle le Musée des ombres : Du 31 mars au 16 septembre. 3 séances/jour (11h15 / 15h15 / 17h15) ; du 31 mars au 27 avril – du 2 au 4 mai – du 14 au 18 mai ; du 22 mai au 19 juillet – du 21 août au 14 septembre.

4 séances/jour (11h15 / 14h45 / 16h / 17h15) du 28 avril au 1er mai – du 5 au 13 mai – du 19 au 21 mai ; du 20 juillet au 20 août – les 15 et 16 septembre