Les jeunes du Loiret déjà dans le bain de la coupe du Monde avec le Département

Dans le cadre de la Coupe du Monde 2018, le Département du Loiret organise, en

collaboration avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et le District du Football, des

matchs de football sur tout le territoire. L’objectif est de sensibiliser les jeunes Loirétains aux

valeurs et à la pratique du football et de les mobiliser pour soutenir de l’équipe de France de

Football. Le 1er rendez-vous a lieu à Beaune-La-Rolande le mercredi 11 avril à 14h.

Compétent dans le domaine des collèges, le Département du Loiret propose 5 manifestations

autour du football sur la fin de l’année scolaire. En effet, 8 équipes composées de collégiens

licenciés de l’UNSS, de jeunes d’équipes de clubs de football locaux et de jeunes de l’Institut

médico-éducatif (I.M.E) participeront à des matchs amicaux dans le Loiret.

Au-delà des valeurs et de la pratique, ces rassemblements seront également l’occasion de

promouvoir le football sous d’autres angles comme l’arbitrage. Les collégiens arbitreront les

différents matchs. Les jeunes seront également amenés à découvrir la pratique handisport du

Football grâce à un atelier de Cécifoot. Les yeux bandés, les joueurs devront utiliser un ballon

sonore et marquer avec, se mettant ainsi dans la peau des non et malvoyants.

A travers ces manifestations, le Département renforce son engagement en faveur de la pratique

sportive et des collégiens.

Calendrier des matches à venir :

 11 avril au Stade Emile Bertran à Beaune-la-Rolande

 25 avril au Stade de Maurice Béraud à Montargis

 23 mai au Stade Paul Lebugle à Beaugency

 30 mai au Stade Louis Boyer à Gien

 06 juin au Stade des Terres du Château à

Châteauneuf-sur-Loire

Chiffres-clés :

– Plus de 70 participants

– 30 encadrants

– 8 équipes de 12 jeunes

o 5 à 6 équipes d’UNSS

o 1 équipe du club recevant

o 7 enfants d’IME de Pithiviers