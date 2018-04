Un Mirage perd des munitions au-dessus de Nogent-sur-Vernisson (Loiret): deux blessés

C’est un accident peu banal qui s’est produit mardi à Nogent-sur-Vernisson dans le Loiret. L’un des deux avions de chasse de l’armée française qui passaient au dessus de cette commune du Gâtinais a perdu une ogive inerte. Celle-ci est tombée sur l’usine Faurecia de sous-traitance automobile.

Le projectile après avoir traversé le toit, s’est semble t-il encastré dans un robot, selon un salarié interrogé par la République du Centre. Une armoire serait tombée sur deux employés qui ont été légèrement blessés. Mais cet accident très rare aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Plus de quarante pompiers des casernes alentours, de Nogent-sur-Vernisson mais aussi de Montargis, Varennes-Chaingy ont été dépêchés sur les lieux. Il était environ 15h 30 et une partie des 150 salariés présents a été confinée dans l’usine.