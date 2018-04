Orléans : le chef étoilé Christophe Hay en plein travaux pour “La Table d’à côté”

Le chef étoilé et trois Toques au Gault & Millau de Montlivault (Loir-et-Cher) déjà propriétaire de La Maison d’à côté et de Côté Bistrot, est en plein travaux au pavillon Limère à Ardon au sud d’Orléans, pour préparer l’ouverture en juin prochain de la Table d’à côté.

Il y installera un jeune chef actuellement à ses côtés à Montlivault Aurélien Largeau (26 ans) qui a fait ses armes à Saint-Jean-de-Luze au Grand hôtel Loreamar ; à Biarritz à l’Hôtel du Palais puis à l’Ile de Ré au Richelieu.

Quelque chose se tramait dans le pavillon Limère, et l’ouverture récente d’une brasserie (Ô deux sens) avait alimenté la chronique sur l’installation probable d’un restaurant gastronomique par le voisin de département Christophe Hay. Il prospectait depuis environ un an, et le choix d’Orléans est stratégique, le chef Loir-et-Chérien accueillant déjà une clientèle orléanaise dans ses deux établissements à Montlivault. Un million d’euros pour environ 700 m² de surface, entre 35 et 45 couverts, et une décoration signée Caroline Tissier déjà décoratrice de la Maison d’à côté et de Côté Bistrot.

Côté carte, Christophe Hay indique qu’Aurélien Largeau proposera cinq entrées, cinq plats et cinq desserts, selon une formule déjà testée par lui. L’addition moyenne devrait tourner autour de 75-80 €.

F.S.